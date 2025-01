Sport.quotidiano.net - Basket, coppe europee: Virtus Bologna ko contro lo Zalgiris Kaunas

, 15 gennaio 2025 – E’ costretta ad ingoiare un boccone amara nella trasferta in Lituania laSegafredo che si arrende per 77-68 al cospetto dellonella ventunesima giornata di regular season di Eurolega. I biancoverdi di coach Andrea Trinchieri interrompono la striscia negativa di quattro sconfitte e agganciano la zona play-in della classifica. Sylvain Francisco è l’Mvp della sfida grazie ai venti punti iscritti a referto uniti a quattro assist e ventuno di valutazione. Dall’altra parte non sono bastati i 18 punti di Cordinier ad evitare una sconfitta caratterizzata dalle pessime percentuali al tiro dalla lunga distanza (4/23). Dettaglio, che al contrario, ha premiato i padroni di casa nel primo quarto quando piazzano ben sei conclusioni dai 6.75 metri volando sul 22-8 coi tiri liberi di Ulanovas.