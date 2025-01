Sbranata dai cani a Latina | il proprietario degli animali in Questura rigetta le accuse

Leggi su Dayitalianews.com

Si è presentato spontaneamente ieri inil 40ennedeiresponsabili dell’aggressione mortale di Patricia Masithela, la giovane di 26 anni di origine sudafricana. Accompagnato dal suo legale, l’avvocato Stefano Sabatino, Desideri è stato formalmente iscritto nel registroindagati con l’accusa di omicidio colposo.Il Racconto del: “Non Sapevo Che Patricia Fosse a Casa Mia”Durante l’interrogatorio condotto dagli agenti della Squadra Mobile guidata dal vice questore Guglielmo Battisti, l’uomo si è detto sconvolto e affranto per la tragica morte dell’amica. Ha spiegato di non essere a conoscenza del motivo per cui Patricia si trovasse nella sua abitazione e ha dichiarato che l’ingresso della ragazza è avvenuto di sua iniziativa.Ilha sottolineato di non temere per la sicurezza, poiché ierano liberi nel cortile ma la proprietà era recintata e dotata di cancello.