Metropolitanmagazine.it - Cecilia Sala sarà ospite da Fabio Fazio a ”Che Tempo Che Fa” domenica 19 gennaio: l’annuncio

La giornalistaa CheChe Fa19: arrivadisui social.a CheChe FaFoto da Spotify19la giornalistaa CheChe Fa. Dopo 21 giorni di prigionia a Evin,è ritornata in Italia lo scorso l’8; la giornalista ha rilasciato un’intervista al Podcast Chora Media, che produce anche il suo ”Stories”, di cuiè autrice. Adesso la giornalistaa CheChe Fa nella trasmissione dache lo ha annunciato sui suoi social personali, su X e Instagram:“, Cheche fa torna con Cecila”.Questa è la prima intervista della giornalista de Il Foglio e Chora Media, dopo la prigionia in Iran; è possibile che la giornalista, presumibilmente, racconterà della sua esperienza di prigionia e di quanto è accaduto lo scorso 19 dicembre 2024 quandoè stata arrestata mentre era in albergo, a Teheran, mentre si trovava in Iran con regolare visto giornalistico per registrare alcune puntate del suo podcast.