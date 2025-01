Amica.it - Ralph Lauren, che ha inventato lo stile americano grazie a una cravatta

Leggi su Amica.it

Se ci fossero ancora dubbi sul fatto che la moda sia una cosa seria, ci ha pensato il presidente uscente Biden a fugarli. All’inizio dell’anno ha conferito la Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti, ad Anna Wintour e a. GUARDA LE FOTOOutfit con: i più interessanti dell’autunno inverno 2023 2024 Una mossa senza precedenti:, 85 anni, è il primo stilista a ricevere un tale onore. E non è un caso: la storia del marchio di abbigliamento del cavallino è lo specchio del sogno, la favola di un figlio di immigrati partito dal Bronx per costruire un impero a colpi di forbici, ago e filo.La storia diCome tante altre storie americane, anche quella diLifshitz (il suo vero nome) parte da lontano: i suoi genitori sono immigrati bielorussi, arrivati nel Bronx dalla minuscola Pinks.