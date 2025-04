Lanotiziagiornale.it - Groenlandia, Trump silura il capo della base americana di Pituffik. È accusato di aver criticato le parole del vice presidente Vance contro la Danimarca

Colpo di scena in, dove l’amministrazione statunitense guidata da Donaldha deciso di licenziare la comandantemilitare di, nell’isola artica: la colonnella Susannah Meyers. Il provvedimento è arrivato dopo che Meyers aveva inviato una dura e-mail in cui prendeva le distanze dalle critiche delJDalla.Il Comando delle operazioni spaziali dell’esercito statunitense ha affermato che Meyers è stata rimossa a causa di una “perdita di fiducia nella sua capacità di comando”.ildi. ÈdiledellaNella e-mail, pubblicata dal sito statunitense Military.com e confermata dalla US Space Force, Meyers avrebbe scritto: “Non ho la presunzione di comprendere la politica attuale, ma quello che so è che le preoccupazioni dell’amministrazione statunitense, discusse dal, non riguardano laspaziale di”.