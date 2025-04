Lanazione.it - L'influencer dell'orientamento Fabiana Andreani ospite alla Scuola Sant'Anna

Pisa, 11 aprile 2025 - Il Concorso di ammissioneSuperioredi Pisa non è destinato soltanto alle studentesse e agli studenti che escono dalle Scuole Superiori di secondo grado e si affacciano per la prima volta al mondo universitario. Esiste anche un altro percorso formativo, riservato a laureati e laureandi, ovvero a coloro che possiedono un titolo di studio che dia accesso ai Corsi di Laurea Magistrale conseguito presso un’Università italiana o straniera, o che prevedano di conseguirlo entro il 31 dicembre 2025. È il cosiddetto Concorso di II livello, che per quest’anno accademico mette a disposizione 18 posizioni aperte, include sei aree concorsuali (Economia, Management, Scienze politiche, Scienze dei dati, Ingegneria industriale e’informazione, Scienze agrarie e biotecnologie vegetali) e, come il Concorso di I livello, garantisce lo status di Allieva e Allievo