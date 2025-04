Elezioni Regionali Giosy Romano il nome a sorpresa per il Centrodestra

nome di Giosy Romano, coordinatore unico della Zona Economica Speciale del Mezzogiorno d’Italia, balza prepotentemente in cima alla classifica dei possibili candidati alla Presidenza della Regione Campania per il Centrodestra.Romano, avvocato amministrativista, già alla guida della Zes Campania, è stato promosso dal governo Meloni lo scorso agosto a capo della struttura unica del Sud. A quanto risulta ad Anteprima24.it, sul suo nome potrebbero convergere diverse liste moderate attualmente ancora legate a De Luca.L'articolo Elezioni Regionali, Giosy Romano il nome a sorpresa per il Centrodestra proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Elezioni Regionali, Giosy Romano il nome a sorpresa per il Centrodestra Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoIldi, coordinatore unico della Zona Economica Speciale del Mezzogiorno d’Italia, balza prepotentemente in cima alla classifica dei possibili candidati alla Presidenza della Regione Campania per il, avvocato amministrativista, già alla guida della Zes Campania, è stato promosso dal governo Meloni lo scorso agosto a capo della struttura unica del Sud. A quanto risulta ad Anteprima24.it, sul suopotrebbero convergere diverse liste moderate attualmente ancora legate a De Luca.L'articoloilper ilproviene da Anteprima24.it.

Regionali, Giosy Romano lavora a una lista. Regionali in Campania, la sfida del centrodestra tra Piantedosi, Martusciello e Cirielli. Martusciello: «Per le Regionali in Campania Piantedosi nome autorevole». Fulvio Martusciello: «Alle Regionali ok di Fi al ministro Piantedosi». ZES UNICA MEZZOGIORNO. IL MINISTRO FITTO NOMINA GIOSY ROMANO COORDINATORE UNICO STRUTTURA. Fare Democratico sbanca alle elezioni. Un articolo anonimo attacca la Paciello. Ne parlano su altre fonti

Elezioni Regionali in Toscana, Giani gioca d’anticipo: «Al voto il 20 e 21 settembre» - Gli echi della sentenza della Consulta, contraria al terzo mandato in Campania e Veneto, smuovono lo stallo politico delle due coalizioni in vista delle Regionali. Con una possibile novità: le ... (corrierefiorentino.corriere.it)

Elezioni regionali in Toscana, Giani: ‘Decideremo la data del voto il 18 maggio’ - "Siccome quella sarà la riunione in cui parteciperanno tutti i presidenti di Regione, il 18 maggio si deciderà una data condivisa, sempre che non accadano altre cose prima". (lanazione.it)

Napoli, Gaetano Manfredi sulle elezioni regionali: «Ora pensare ai bisogni dei cittadini» - «I “deluchiani”? Io ho sempre parlato con tutti, sia prima che dopo». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell'incontro a Capodimonte ... (msn.com)