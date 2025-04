Ruba il telefono a un anziano in via Repubblica denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo, residente a Parma, indiziato del reato di furto aggravato. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, quando un equipaggio impegnato nell'attività di controllo del territorio era in Strada Repubblica. Un passante si è avvicinato e ha riferito di aver

