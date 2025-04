Lapresse.it - Scambio detenuti Usa-Russia, Ksenia Karelina rientra negli Stati Uniti

Una donna russo-statunitense ètaUsa dopo essere stata liberata da Mosca nell’ambito di unoditra i due Paesi. L’aereo con a bordoè atterrato intorno alle 23 ora locale alla Joint Base di Andrews, in Maryland, dove la giovane è stata accolta dai familiari e dal fidanzato.è stata rilasciata in cambio di un uomo russo-tedesco, Arthur Petrov, che era stato incarceratocon l’accusa di contrabbando., l’arresto inLa donna era stata arrestata nella città di Ekaterinburg, sui Monti Urali, nel febbraio 2024 e condannata per tradimento, con l’accusa di aver donato circa 52 dollari a un ente di beneficenza che aiutava l’Ucraina. Le autorità statunitensi hanno definito il caso “assolutamente ridicolo”.