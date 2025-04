Lavorerai con Barbara d' Urso? | Paola Barale spiazzata dalla domanda La risposta in un video

Barbara d'Urso insieme a Paola Barale ha alimentato molto l'attesa dei fan delle due conduttrici e attrici, da tempo lontane dalla tv con un programma tutto loro. "Un progetto di coppia allo studio delle due conduttrici, che sancirebbe il loro rientro in tv". Europa.today.it - "Lavorerai con Barbara d'Urso?": Paola Barale spiazzata dalla domanda. La risposta in un video Leggi su Europa.today.it L'indiscrezione sul ritorno in tv did'insieme aha alimentato molto l'attesa dei fan delle due conduttrici e attrici, da tempo lontanetv con un programma tutto loro. "Un progetto di coppia allo studio delle due conduttrici, che sancirebbe il loro rientro in tv".

