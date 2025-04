Nerdpool.it - IL GRANDE BOB di George Simenon: recensione

La casa editrice Adelphi presenta una nuova traduzione del romanzo delscrittore belga. Pubblicato per la prima volta nel 1954, ilBob è un viaggio alla scoperta dell’animo umano, troppe volte celato da maschere sociali.TramaFrancia, anni ’50. Mentre è al lavoro nel suo ambulatorio, il dottor Charles Coindreau riceve una telefonata improvvisa: il suo amico Bob è morto annegato. A dargli la notizia è la moglie di Bob, Lulu, sconvolta dall’accaduto.Bob e Lulu Dandurand erano soliti passare il fine settimana a Tilly, circondati dai loro amici più cari. Quella domenica Bob decise di uscire molto presto per andare a pesca, una cosa molto insolita visto che era sua abitudine lasciare la stanza non prima delle 10 del mattino. Prese un’imbarcazione e si gettò a tutta velocità verso le paratoie della chiusa, provocando uno schianto.