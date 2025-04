Lo stop del presidente della Corte costituzionale | Siamo noi iI limite allo scontro tra poteri

della Corte costituzionale, il cui presidente Giovanni Amoroso ha tenuto oggi, 11 aprile, la relazione sull’andamento del 2024. Una relazione asciutta che ha arginato ogni aspetto polemico. Sullo scontro istituzionale, però, Amoroso ha anche ribadito che solo la Consulta, e nessun altro luogo, è l’ultimo argine: «Non è una novità la preoccupazione di debordamento e la critica che viene rivolta all’ordinamento giudiziario dei suoi confini. Ricordo il caso Englaro, quando la pronuncia della Cassazione fu oggetto di un conflitto tra poteri. Il giudice del bilanciamento dei poteri è la Corte, che è l’ultima frontiera. Aldlilà di questa frontiera speriamo di non arrivarci mai, tutto è contenuto nelle regole». L’andamento delle pronunceLa Corte costituzionale, rispetto al passato, prende meno decisioni ma molto più spesso boccia le leggi: «Il calo numerico non significa una minore importanza delle questioni, come mostra la percentuale crescente degli accoglimenti. Leggi su Open.online Ultima tra le inaugurazioni dell’anno giudiziario, arriva come da prassi quella, il cuiGiovanni Amoroso ha tenuto oggi, 11 aprile, la relazione sull’andamento del 2024. Una relazione asciutta che ha arginato ogni aspetto polemico. Sulloistituzionale, però, Amoroso ha anche ribadito che solo la Consulta, e nessun altro luogo, è l’ultimo argine: «Non è una novità la preoccupazione di debordamento e la critica che viene rivolta all’ordinamento giudiziario dei suoi confini. Ricordo il caso Englaro, quando la pronunciaCassazione fu oggetto di un conflitto tra. Il giudice del bilanciamento deiè la, che è l’ultima frontiera. Aldlilà di questa frontiera speriamo di non arrivarci mai, tutto è contenuto nelle regole». L’andamento delle pronunceLa, rispetto al passato, prende meno decisioni ma molto più spesso boccia le leggi: «Il calo numerico non significa una minore importanza delle questioni, come mostra la percentuale crescente degli accoglimenti.

