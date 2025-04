Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: Albon comanda la FP1, 10° Hamilton a lavoro con le gomme dure

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.0014.00perde posizioni e scala in decima piazza. Una graduatoriata dalla Williams di.13.57 Vedremo quandotornerà in pista, visto che si continua a intervenire sulla macchina.13.55 Nel frattempo Alexsi è portato davanti a tutti con la Williams: 1:35.180 con lemedie a precedere di 0.069 Norris.è ottavo a 1.171 con le hard, ma il miglior pilota con leè il tedesco Nico Hulkenberg (Sauber) quinto a 0.855.13.52 Si lavora sulla macchina dinei box, cofano motore tolto. Dovrebbe essere un intervento di set-up.13.50 16° il giapponese Iwasa che sulla Red Bull sta girando al posto di Max Verstappen, per la regola dei rookie.