Anteprima24.it - Conflitto a fuoco, Lega: “solidarietà e congratulazioni all’Arma dei Carabinieri per l’operazione condotta ad Atena Lucana”

Tempo di lettura: 2 minuti“Desideriamo esprimere, con fermezza e profonda gratitudine, la nostra pienae vicinanzadei, e in particolare ai militari della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal Capitano Veronica Pastori, per il coraggioso e tempestivo intervento avvenuto ad, che ha portato al fermo di tre uomini di nazionalità straniera a bordo di un veicolo rubato, è il risultato di un’attività di controllo del territoriocon professionalità, senso del dovere e spirito di sacrificio. Durante l’inseguimento, secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero tentato di investire un carabiniere, mettendo così in serio pericolo la sua vita. Ne è scaturito unnel quale uno dei componenti della banda è rimasto ferito, successivamente ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Polla.