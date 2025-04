Le mani robotiche della spin off della Sant' Anna Prensilia al centro di un investimento

Prensilia, spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nata nel 2009, opera nell’ambito della robotica, ed in particolare nel panorama italiano sviluppa e commercializza i più avanzati sistemi di presa in ambito industriale, robotica umanoide e medicale. Il round è guidato da RoboIT, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Robotica e l’Automazione Industriale, nato su iniziativa di CDP Venture Capital Sgr e di Pariter Partners, player italiano attivo in investimenti di tech-transfer in ambito deep tech. Insieme, partecipano all’operazione Pariter Partners, Pariter Robotics e CDP Venture Capital SGR per conto del fondo FIA Toscana Next istituito e gestito da CDP Venture Capital e sottoscritto dalle principali fondazioni bancarie della Toscana (Fondazione CR Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Caript, Fondazione Monte dei Paschi di Siena) per massimizzare gli investimenti destinati alle imprese innovative territorio. Lanazione.it - Le mani robotiche della spin off della Sant'Anna "Prensilia" al centro di un investimento Leggi su Lanazione.it Pisa, 11 aprile 2025 --offScuola Superioredi Pisa nata nel 2009, opera nell’ambitorobotica, ed in particolare nel panorama italiano sviluppa e commercializza i più avanzati sistemi di presa in ambito industriale, robotica umanoide e medicale. Il round è guidato da RoboIT, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Robotica e l’Automazione Industriale, nato su iniziativa di CDP Venture Capital Sgr e di Pariter Partners, player italiano attivo in investimenti di tech-transfer in ambito deep tech. Insieme, partecipano all’operazione Pariter Partners, Pariter Robotics e CDP Venture Capital SGR per conto del fondo FIA Toscana Next istituito e gestito da CDP Venture Capital e sottoscritto dalle principali fondazioni bancarieToscana (Fondazione CR Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Caript, Fondazione Monte dei Paschi di Siena) per massimizzare gli investimenti destinati alle imprese innovative territorio.

Le mani robotiche della spin off della Sant'Anna "Prensilia" al centro di un investimento. ?Le mani robotiche di Prensilia crescono. Cdp venture capital investe (insieme ad altri) nelle mani robotiche di Prensilia. Le mani robotiche di Prensilia crescono. Dalla Scuola Sant'Anna la protesi del futuro: "E' stato come muovere di nuovo la propria mano". La mano robotica si muove con il pensiero grazie ai magneti, la rivoluzione nello studio della Sant'Anna di Pisa. Ne parlano su altre fonti

Mani robotiche non hanno bisogno del tatto e forse nemmeno noi - Mani robotiche non hanno bisogno del tatto e forse nemmeno noi 9 Cinque curricula distinti sono stati testati, differenziandosi per la sequenza con cui premiavano due comportamenti: sollevamento (lift ... (matricedigitale.it)

Robotica ferroviaria: 4,5 milioni per la startup toscana Next Generation Robotics - Lo spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna ha chiuso un round Serie A guidato da CDP Venture Capital. Lo userà per sviluppare sistemi automatici di nuova generazione per l’ispezione e la manutenzion ... (economyup.it)