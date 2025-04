Ilfattoquotidiano.it - Finché non sapremo distinguere i ‘litigi’ dalle ‘aggressioni’, la violenza sulle donne non si arresterà

di Susanna StacchiniAlcune sere fa, seguendo il telegiornale delle 20,00 su La7, ho ascoltato il servizio riguardante un gravissimo fatto di cronaca. Mi riferisco alla vicenda del giovane ventunenne che ha accoltellato il padre, per difendere la madre, dall’ennesima aggressione. Nel descrivere il contesto e più nello specifico l’accaduto, è stato detto che il ragazzo ha reagito violentemente, perché esasperato dai continui litigi fra i genitori.Successivamente, ho voluto verificare la versione fornita da altri mezzi di informazione, così mi sono resa conto che la maggioranza dei media ha usato la stessa terminologia per descrivere la tragedia. Una terminologia quantomeno fuorviante. Si è parlato di “litigi” e non di “aggressioni”, come fossero sinonimi, ma non lo sono affatto.Nel primo caso, siamo di fronte a un modo di relazionarsi paritetico.