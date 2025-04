Marco Predolin la discussa storia con Michelle Hunziker

Marco Predolin e Michelle Hunziker hanno vissuto agli inizi degli anni Novanta una storia d'amore molto discussa per via della forte differenza d'età tra i due che all'epoca aveva conquistato le prime pagine dei giornali gossip.Oggi il conduttore sarà ospite de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo su Raiuno, dove si racconterà tra carriera e vita privata. Agli albori della sua carriera, una giovanissima Michelle Hunziker si faceva conoscere come testimonial di un noto brand di intimo ed una pubblicità che l'ha resa famosa nella Penisola. Era il 1994 quando tra la diciassettenne svizzera ed il conduttore quarantatreenne scoppiava la passione. La storia dopo un anno volgeva al termine, con la Hunziker che poco dopo si legava ad Eros Ramazzotti ed iniziavano la loro relazione che portava alla nascita della figlia Aurora e le nozze.

