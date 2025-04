Lanazione.it - La Scuola Normale celebra la giornata internazionale della fisica quantistica

Pisa, 11 aprile 2025 – Anche Pisail “Quantum Day”, lache come ogni anno si svolge il 14 aprile. Un appuntamento che questa edizione cade nel centenarioformalizzazione delle teorie quantistiche che le Nazioni Unite hanno volutore con un intero anno di iniziative dedicate al tema. NQSTI, il National Quantum Science and Technology Institute nato in Italia dalla sinergia tra 20 realtà scientifiche - università, istituti di ricerca e aziende leader - celebrerà lacon quattro eventi per promuovere la consapevolezza e la comprensione delle scienze e tecnologie quantistiche. Si comincerà alle 9,30 nella corniceSala Azzurra del PalazzoCarovana, sede principaleSuperiore, dove il professor Fabio Beltram coordinatore del progetto NQSTI, terrà una conferenza pubblica divulgativa dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dal titolo “Cent’anni di scienze e tecnologie quantistiche: è tempo di parlare chiaro”.