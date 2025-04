Oasport.it - Moto3: Munoz svetta nella FP1 a Lusail. Splendida prova per Guido Pini

Comincia nel segno di Davidil weekend dedicato al GP del Qatar, quarto appuntamento valido per il Motomondiale 2025 diin scena presso il circuito di. Il centauro iberico ha infatti segnato il miglior tempo in occasione della prima sessione di prove libere, regolando il giapponese Ryusei Yamanaka. Nello specifico il pilota in sella alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha fermato il cronometro a 2:04.556, precedendo di 0.015 il nipponico in forza ala FRINSA – MT Helemets MSI. Buon inizio anche per l’attuale leader del Mondiale, ovvero Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), terzo a 0.106 rispetto al primo classificato. Ma la notizia più bella non può che essere la grande prestazione del rookie italiano(Liqui Moly Dynavolt Intact GP), capace di raccogliere il quarto tempo con un gap di 0.