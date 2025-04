Edizioni BD presenta Le Macchine Non Possono Pregare di Anastasio Lauria Nota e Matinata

Anastasio, vincitore della XII Edizione di X Factor e doppio disco di Platino, torna a calcare i palchi con il nuovo album Le Macchine Non Possono Pregare. Non si tratta solo di un album musicale, ma di un progetto di più ampio respiro che comprende anche una graphic novel dallo stesso titolo edita da Edizioni BD e realizzata insieme a Davide Nota ed Egidio Matinata con i disegni di Arturo "Dr Brain" Lauria. Un progetto che l'artista campano ha definito "Un sogno, l'album che renderebbe fiero il ragazzino che ero". Album e graphic novel compongono un'opera unica o meglio quella che Anastasio ama chiamare un'opera rap, una sinergia tra musica e fumetto dove i testi delle canzoni si intrecciano alle immagini creando una storia visionaria che unisce distopia, cyberpunk e poesia.

