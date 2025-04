Quifinanza.it - Muore Agustin Escobar nell’elicottero caduto nel fiume Hudson, era ceo di Siemens

Un grave incidente aereo ha coinvolto un elicottero turistico che si è schiantato nel, all’altezza di Manhattan a New York. A bordo del velivolo, un Bell 306, si trovavano sei persone: nessuno è sopravvissuto all’impatto. Le vittime sono il pilota, la cui identità non è stata ancora resa nota, e una famiglia spagnola composta da, sua moglie Mercè Camprubí Montal e i loro tre figli, di 4, 5 e 11 anni.L’elicottero si è inabissato poco dopo le 15:15 del 10 aprile 2025, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di New York, che hanno ricevuto l’allarme immediatamente dopo l’incidente. Testimoni oculari hanno raccontato di aver udito un forte rumore e di aver visto il velivolo precipitare rapidamente verso il, apparentemente già danneggiato in volo. In serata è arrivata la conferma ufficiale dal sindaco di New York, Eric Adams, che ha dichiarato il decesso di tutte le persone a bordo.