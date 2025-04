Iltempo.it - Garlasco, concessa la semilibertà a Stasi: quando potrà stare fuori dal carcere

Albertoha ottenuto la. A deciderlo è stato il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il 41enne, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007 adalparte del giorno, non solo per lavorare ma anche per attività di reinserimento sociale, e dovrà tornare la sera a Bollate. La decisione dei giudici di Milano è arrivata dopo l'udienza del 9 aprile, nel corso della quale la Procura generale di Milano, con la sostituta pg Valeria Marino, aveva chiesto il "rigetto" della richiesta dellaavanzata dai legali di Alberto. La Procura Generale aveva dato parere negativo perchénei giorni precedenti aveva rilasciato un'intervista a Le Iene durante il permesso premio daldi Bollate e non avrebbe chiesto un'autorizzazione specifica per il colloquio mandato in onda in tv.