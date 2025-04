A 70 anni dal Manifesto di Einstein-Russell un nuovo appello contro il virus tossico della guerra

Mentre l'Europa e il mondo si avvitavano in un'altra folle corsa agli armamenti, che avrebbe potuto deflagrare in una guerra nucleare, settanta anni fa il filosofo Bertrand Russell propose ad Albert Einstein – definito dal primo "sano di mente in un mondo pazzo" – di sottoscrivere congiuntamente una "dichiarazione pubblica" per il disarmo, proponendogli un testo che Einstein sottoporrà anche ad altri scienziati. Il fisico premo Nobel lo firmerà l'11 aprile del 1955, esattamente una settimana prima della morte, avvenuta il 18 aprile: il Manifesto Einstein-Russell, che verrà reso pubblico nel luglio di quell'anno, sarà il suo estremo appello per il disarmo. Nel Manifesto Einstein, Russell e gli altri firmatari posero il tema fondamentale del nostro tempo, allora come oggi: "Dobbiamo imparare a pensare in modo nuovo.

