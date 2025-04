Tajani in India al centro crescita e cooperazione

India) (ITALPRESS) – "Con l'amico Piyush Goyal abbiamo riunito molti importanti imprenditori, italiani ed Indiani, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente gli scambi tra i nostri due Paesi. Lavoriamo insieme per la crescita e per dare nuovo slancio al commercio anche attraverso la conclusione dell'Accordo Ue-India". Lo ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dopo l'incontro avuto a Nuova Dheli con il ministro del Commercio e dell'industria dell'India, Piyush Goyal. "Presto ci rivedremo a Brescia per un Forum per la crescita Italia-India, per dare nuovo slancio ai nostri rapporti economici", ha aggiunto Tajani.In precedenza, Tajani aveva reso noto di avere aperto con i ministri Indiani degli Esteri e del Commercio il Forum imprenditoriale organizzato oggi in occasione della visita ufficiale in India del titolare della Farnesina.

