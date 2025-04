Omicidio Poggi Garofano ex comandante del Ris nella bufera | Mai entrato nella villetta Ma gli atti lo smentiscono

entrato in quella casa, quindi non capisco in che modo la mia presenza possa creare conflitti di interesse». Con queste parole, l?ex generale Luciano Garofano ha. Leggo.it - Omicidio Poggi, Garofano, ex comandante del Ris, nella bufera: «Mai entrato nella villetta». Ma gli atti lo smentiscono Leggi su Leggo.it «Non sono maiin quella casa, quindi non capisco in che modo la mia presenza possa creare conflitti di interesse». Con queste parole, l?ex generale Lucianoha.

Omicidio Poggi, Garofano, ex comandante del Ris, nella bufera: «Mai entrato nella villetta». Ma gli atti lo sm. Omicidio di Chiara Poggi, il comandante Garofano: “Mai entrato nella villetta”. Ma verbali e foto lo smentiscono. ALT! Sul delitto di Garlasco parla il generale Garofano: "Non sono così pazzo da fare il doppio gioco". Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi? "Inutilizzabile, perché...". E su Alberto Stasi e Andrea Sempio.... Delitto di Chiara Poggi, l'ex generale Garofano: «Mai entrato nella casa di Garlasco». "Mai entrato a casa Poggi", ma le foto smentiscono il generale Garofano. La difesa di Sempio: "Non cambia nulla". Garlasco, le foto di Garofano in casa Poggi. Lui spiega: "Rilievi del Dna già fatti dai consulenti". Ne parlano su altre fonti

Omicidio Poggi, Garofano, ex comandante del Ris, nella bufera: «Mai entrato nella villetta». Ma gli atti lo smentiscono - «Non sono mai entrato in quella casa, quindi non capisco in che modo la mia presenza possa creare conflitti di interesse». Con queste ... (msn.com)

Garlasco, le foto di Garofano in casa Poggi. Lui spiega: "Rilievi del Dna già fatti dai consulenti" - Il sopralluogo nella villetta dell'ex comandante del Ris di Parma, ora consulente della difesa di Andrea Sempio, sarebbe successivo ai rilievi genetici fatti dai collaboratori, nominati dalla Procura, ... (rainews.it)

Omicidio Garlasco, comandante Garofano smentito: le prove raccontano un’altra storia - All’uscita dal Tribunale di Pavia, Garofano difende la sua nomina come consulente della difesa di Andrea Sempio, respingendo le accuse ricevute. Ecco cosa è emerso. (notizie.it)