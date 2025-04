The Couple Spinalbese Tira in Ballo Belen Rodriguez | Lei Va Fuori di Testa!

Couple ha fatto una battuta che ha riacceso il gossip. Ma che cosa ha detto di così scandaloso?Antonino Spinalbese è tornato sotto i riflettori grazie al reality The Couple, e fin dalla prima puntata ha fatto parlare di sé. In diretta ha scoperto il nome del suo partner di gioco: Andrea Tabanelli, ex calciatore di Serie A oggi dj e imprenditore balneare, nonché padre di due figli. La loro accoppiata promette scintille.Spinalbese si è lasciato andare a momenti di leggerezza ma anche a riflessioni più intime. Ha scherzato con la conduttrice Ilary Blasi con una battuta che ha subito fatto il giro del web: voleva portarla a cena. A sorpresa, lei ha risposto con ironia, dimostrando di saper stare al gioco.Ma non è mancato anche un momento toccante: parlando della sua ex, Belen Rodriguez, madre della piccola Luna Marì, Antonino ha raccontato con emozione di come quel grande amore sia ormai parte del passato. Gossipnews.tv - The Couple, Spinalbese Tira in Ballo Belen Rodriguez: Lei Va Fuori di Testa! Leggi su Gossipnews.tv Antonino Spinalbanese a Theha fatto una battuta che ha riacceso il gossip. Ma che cosa ha detto di così scandaloso?Antoninoè tornato sotto i riflettori grazie al reality The, e fin dalla prima puntata ha fatto parlare di sé. In diretta ha scoperto il nome del suo partner di gioco: Andrea Tabanelli, ex calciatore di Serie A oggi dj e imprenditore balneare, nonché padre di due figli. La loro accoppiata promette scintille.si è lasciato andare a momenti di leggerezza ma anche a riflessioni più intime. Ha scherzato con la conduttrice Ilary Blasi con una battuta che ha subito fatto il giro del web: voleva portarla a cena. A sorpresa, lei ha risposto con ironia, dimostrando di saper stare al gioco.Ma non è mancato anche un momento toccante: parlando della sua ex,, madre della piccola Luna Marì, Antonino ha raccontato con emozione di come quel grande amore sia ormai parte del passato.

The Couple, le pagelle: Ilary Blasi esplosiva (9), Spinalbese furbetto (5), Barolo spumeggiante tra gli 'uccelli' (8). Antonino Spinalbese verso The Couple: un discusso ex gieffino potrebbe affiancarlo, le ultime indiscrezioni. Belen Rodriguez, la frecciatina a Stefano De Martino e Antonino Spinalbese: «Mi sono fatta prendere in giro ta. Oriana Marzoli: “Cosa mi diceva di nascosto Antonino Spinalbese”, e tira in ballo Belén Rodriguez. Belen, la piccola Luna Marì canta e tira in ballo papà Antonino Spinalbese: la tenera scena e la reazione dell. Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, un bacio tira l'altro. Ne parlano su altre fonti

''Ora non sono fidanzato'': Antonino Spinalbese a 'The Couple' rivela che è finita con Ainhoa Foti Rodriguez - Antonino Spinalbese parla della sua situazione sentimentale nella casa di The Couple, la stessa utilizzata dagli inquilini del Grande Fratello, ora trasformata per il nuovo reality game di Canale 5 ... (gossip.it)

The Couple richiama Antonino Spinalbese per il suo comportamento: avete visto cosa ha fatto? - Antonino Spinalbese si è già fatto notare a The Couple! Avete visto cosa ha combinato? Gli autori del programma l'hanno richiamato subito! (donnapop.it)

Antonino Spinalbese, tirato in ballo il vecchio sfogo di Belen: “È lì grazie alla sottoscritta” - Dopo la sua partecipazione al GF Vip, Antonino Spinalbese ha deciso di tornare sul piccolo schermo con un nuovo reality. L'ex gieffino, infatti è tra i ... (dailynews24.it)