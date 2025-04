Furto lampo in pieno giorno | anziana derubata in casa

Furto nella propria abitazione nel pomeriggio di mercoledì 9 aprile. I ladri si sono introdotti nell'abitazione tra le 16 e le 18, mentre la proprietaria era assente, e hanno sottratto mille euro in contanti dopo aver. Udinetoday.it - Furto lampo in pieno giorno: anziana derubata in casa Leggi su Udinetoday.it Una donna di 81 anni residente a Rivignano Teor è rimasta vittima di unnella propria abitazione nel pomeriggio di mercoledì 9 aprile. I ladri si sono introdotti nell'abitazione tra le 16 e le 18, mentre la proprietaria era assente, e hanno sottratto mille euro in contanti dopo aver.

