Ilaria Sula i genitori | Mark Samson ha giurato sul padre che non le avrebbe mai fatto del male poi ha voluto abbracciarci

Mark Antony Samson ha ucciso l'ex fidanzata Ilaria Sula, studentessa 22enne di Terni, nella camera da letto di casa sua, dove viveva insieme ai genitori, nel quartiere africano di Roma. Poi ha. Leggo.it - Ilaria Sula, i genitori: «Mark Samson ha giurato sul padre che non le avrebbe mai fatto del male, poi ha voluto abbracciarci» Leggi su Leggo.it Antonyha ucciso l'ex fidanzata, studentessa 22enne di Terni, nella camera da letto di casa sua, dove viveva insieme ai, nel quartiere africano di Roma. Poi ha.

Ilaria Sula, le indagini sulla madre di Mark Samson nell'occultamento del cadavere. Ilaria Sula, lo sfogo dei genitori: “Mark ci ha mentito anche in questura, voleva abbracciarci”. Mark Samson scrive ai genitori di Ilaria Sula: “Scusatemi". La risposta: “Non accettiamo scuse". Mark Samson scrive ai genitori di Ilaria Sula: "Scusatemi per atroce delitto". I genitori di Ilaria Sula: «Inappropriate le scuse di Mark Samson. Non perdoniamo e la verità verrà fuori». «Qualcuno ha aiutato Mark Samson a disfarsi del corpo di Ilaria Sula»: i sospetti sul padre e sugli amici. Ne parlano su altre fonti

Ilaria Sula, i genitori: «Mark Samson ha giurato sul padre che non le avrebbe mai fatto del male, poi ha voluto abbracciarci» - Mark Antony Samson ha ucciso l'ex fidanzata Ilaria Sula, studentessa 22enne di Terni, nella camera da letto di casa sua, dove viveva insieme ai genitori, nel quartiere africano di Roma. Poi ... (msn.com)

Ilaria Sula, il padre della 22enne uccisa: «Mark Samson mi disse che l'amava. Le scuse non esistono. Sua madre? Non deve esistere» - «Le scuse non esistono». Non usa mezzi termini Flamur Sula, il padre di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa dall'ex Mark Samson che ieri ha scritto una lettera ... (msn.com)

Parlano i genitori di Ilaria Sula: "Non ci sono scuse" - Non esistono scuse per un dolore inconsolabile. Lo dicono chiaramente i genitori di Ilaria Sula, Flamur e Gezime e il fratello Leon, dopo che nelle scorse, dal carcere, l'ex fidanzato Mark Antony ... (rainews.it)