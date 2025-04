Lanazione.it - Il nuovo libro di Maurizio Gazzarri domani alla Biblioteca Sms

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 11 aprile 2025 -, 12 aprile alle 16:45 nellaSMS di Pisa (Via San Michele degli Scalzi 178), si terrà la prima presentazione ufficiale deldi, Vita fronte retro, pubblicato da MdS Editore.A dialogare con l’autore saranno Lietta Manganelli, Alessandra Mazziotti e Fabio Della Tommasina, in un pomeriggio che si preannuncia ricco di riflessioni e suggestioni. L’incontro sarà l’occasione per entrare nel cuore di una raccolta intensa e sorprendente, capace di parlare al lettore con uno stile sobrio, preciso, ma carico di umanità. Vita fronte retro è una raccolta composta da ventiquattro racconti, come le ventiquattro ore di una giornata. Ogni storia è un frammento, un lampo, un piccolo universo che si apre e si chiude nel tempo di una lettura breve, ma che lascia una traccia profonda.