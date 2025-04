Rilevare rapidamente i virus | da Unipi arriva un biosensore all' avanguardia

biosensore di nuova generazione in grado di Rilevare con precisione le proteine dei virus, tra cui la proteina Spike di SARS-CoV-2 nei fluidi biologici. Questo risultato, descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Nanoscale, rappresenta un nuovo approccio alla progettazione di biosensori che ricorda il principio dei mattoncini Lego; utilizza una struttura modulare e flessibile, pensata per essere facilmente adattabile a diversi target molecolari. Il cuore del sensore è una proteina ingegnerizzata che unisce tre funzioni in una sola sequenza. Lanazione.it - Rilevare rapidamente i virus: da Unipi arriva un biosensore all'avanguardia Leggi su Lanazione.it Pisa, 11 aprile 2025 - Un team di ricerca congiunto, coordinato dall'Istituto nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Nano) e dall’Università di Pisa (Dipartimento di Farmacia), in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia e la Scuola Normale Superiore, ha sviluppato undi nuova generazione in grado dicon precisione le proteine dei, tra cui la proteina Spike di SARS-CoV-2 nei fluidi biologici. Questo risultato, descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Nanoscale, rappresenta un nuovo approccio alla progettazione di biosensori che ricorda il principio dei mattoncini Lego; utilizza una struttura modulare e flessibile, pensata per essere facilmente adattabile a diversi target molecolari. Il cuore del sensore è una proteina ingegnerizzata che unisce tre funzioni in una sola sequenza.

