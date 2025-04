Lanazione.it - Lo spettacolo sulla Fabbrica di Cioccolato nella rassegna Primavera di Danza Musica Teatro

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 11 aprile 2025 - Siete pronti a scoprire le avventure del giovane Charlie Bucket che riesce a conquistare uno dei cinque biglietti d’oro, nascosto in una tavoletta di, guadagnandosi così la visita alla favolosa e segretissimadidi Willy Wonka, assieme al vecchio nonno? L’occasione è l’attesissimo“Ladi” della Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor, liberamente tratto dal libro di Roald Dahl in scena domenica 13 aprile alle 17 a Pisa presso Teatri die delle Arti in Corte Sanac 97-98 (ampio parcheggio nelle immediate vicinanze) nell’ambito delladi” con la direzione artistica di Flavia Bucciero e Salvatore Dell’Isola. Un evento di, parola e, unico e imperdibile , adatto a tutte le generazioni, che vedrà duettare due musicisti il pisano Niccolò Buscemi (anche autore degli arrangiamenti) al pianoforte e Salvatore Dell'Isola al clarinetto per accompagnare le voci e il canto Aurora Cosimi Loffredo e Francesco Pelosini , ladi Alice Covili.