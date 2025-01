Lanotiziagiornale.it - Lo tsunami non ha ucciso Ranucci e Il Foglio si mostra rammaricato

“Sigfrido, Report, giornalista multipremiato per l’imbattibile frequenza con cui da decenni mette quintalate di merda nel ventilatore. Conduttore e protagonista televisivo, seguitissimo dagli italiani di razza che non se la bevono, da quelli che si controinformano, insignito anche per questo del Premio Montefiascone Venne tempestivamente inviato a Sumatra per lodell’Oceano Indiano: giorno dopo giorno, 250 mila morti. Ogni giorno a migliaia, per molto tempo. Era il 2005, persembrava fatta. È riuscito a tornare”. È l’insensato (ma l’aggettivo più adatto sceglietelo voi) commento – che nelle intenzioni dell’autore avrebbe dovuto essere satirico – pubblicato ieri da Il, nella rubrica “Andrea’s version”.“Dispiaciuto che io non sia morto”“Sidispiaciuto che io non sia morto”, ha denunciato ieri il conduttore di Report, che su Facebook ha aggiunto: “la Sigfrido’s Version, di fronte a un articolo così infame, davanti al quale nessuno proverà vergogna, è quella di un sorriso e fare i dovuti scongiuri.