Spazionapoli.it - Sorpresa Napoli, il nuovo colpo arriva dalla Serie A: il profilo scelto da Manna!

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime Calcio– Il club azzurro è pronto a piazzare un. Ilnel mirino milita attualmente inA. Il mercato di gennaio ha già presentato tante sorprese. Una della società più attive è senza dubbio ildi Aurelio De Laurentiis, il quale è impegnato tra acquisiti e sopratutto cessioni di lusso. Naturalmente, quando si parla di addii, si fa rifermento a Khvicha Kvaratskhelia e alla sua volontà di lasciare la Campania. Dopo esser diventato l’idolo dei tifosi, il georgiano ha chiesto la cessione “costringendo” il DSa trovare un degno sostituto. Nelle ultime ore, un notoavrebbe catturato l’attenzione del dirigente.Ndoye nel mirino del: la reazione del BolognaIlè a caccia di un esterno per rimpiazzare Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, è ad un passo dal PSG, motivo per il quale il DSstarebbe cercando un nuova pedina per completare il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte.