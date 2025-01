Lanazione.it - Aquilotte, tredicesima vittoria consecutiva

Ivrea 1 Asd Spezia Women 4 Ivrea: Malandrone, Ferraris, Kaly, Trabucco, Ambrosi, Gonnet, Boccaedo, Favole, Montecucco, Ruggeri, Dreon. All. Sasso Asd Spezia Women: Sensi, Pozzi, Lehmann (60’ Monetini), Fuggle, Duce, Lovecchio, Dehima, Ciccarelli, Codecà, Parodi, Del Freo (75’ Manea). All Salterio Arbitro: Ranieri di Como Reti: 39’, 75’, 85’ Codecà (S), 41’ Montecucco (I), 45’ Parodi (S) IVREA – L’Asd Spezia Women fa tredici. Tante sono le vittorie consecutive dellenel girone di andata. 50 gol fatti, solo 5 subiti e una Codecà che raggiunge già quota 20 reti. La squadra ha dovuto rinunciare a due pezzi da novanta come Dezotti, affaticata, e Buono, fermata all’ultimo momento da un attacco influenzale, ma con la premiata ditta Parodi-Codecà nessun traguardo è precluso. Anche a Ivrea hanno spaccato la partita e bomber Codecà ha siglato l’ennesima tripletta con una girata al volo e su assist di Del Freo e Lovecchio.