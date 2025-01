Scuolalink.it - Abuso della Carta del Docente: il caso del negozio di elettronica in Campania

Un noto programma televisivo, con servizio andato in onda qualche giorno fa, ha denunciato un utilizzo scorrettodel, il bonus annuale di 500 euro istituito nel 2015 per sostenere la formazione e l’acquisto di materiale didattico e tecnologico. Il reportage ha rivelato un sistema illecito in undiin provincia di Napoli, dove il bonus veniva trasformato in denaro contante attraverso transazioni fittizie. Come avveniva l’illecito Il meccanismo segnalato prevedeva l’acquisto simulato di prodotti tecnologici, seguito dalla restituzione di parte dell’importo in contanti. Questo stratagemma, oltre a violare le norme previste, sfrutta risorse destinate esclusivamente al miglioramento delle competenze professionali dei docenti e all’acquisto di strumenti utili per l’insegnamento.