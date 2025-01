Cityrumors.it - Traffico, prigione di acciaio: ecco quale città batte New York

Roma, laeterna, intrappolata neleterno. Peggio di New. Un dato sconcertante emerge da un recente report di TomTom. La Capitale d’Italia ha superato di gran lunga la Grande Mela, diventando così una dellepiù congestionate al mondo. Ben 103 ore all’anno perse nel, un tempo che equivale a più di cinque giorni interi passati in coda. Un dato allarmante che getta un’ombra sulla vivibilità dellae solleva interrogativi sulla mobilità urbana.La nuova prospettiva delglobale Cityrumors.it foto AnsaLeitaliane più congestionate sono, Roma, Torino e poi Firenze. Milano, da sempre in cima alla classifica inizia a scivolare in basso. Insomma, c’è chi sale e chi invece funge da grande novità nella classifica delle ore settimanali spese in macchina.