LIVE Bergamo-Conegliano 0-3 A1 volley femminile in DIRETTA | le Campionesse del Mondo non sbagliano un colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.57 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e a tutti voi un caro saluto.16.55 Lubian da 14 punti oggi, 13 punti per Haak e Gabi: non hanno deluso le tre bocche da fuoco della Imoco.16.54 Non ha demeritato, ma contro questac’è poco da fare. Dopo lo 0-6 del primo set, la squadra di Santarelli ha riavvolto i fili del discorso e poi è stata implacabile.21-25 VINCE3-0 A! Le padrone di casa hanno giocato una partita più che dignitosa, ma non è bastato.21-24 Fallo di piede per Manfredini al servizio: tre match point.21-23 Cese piazza in maniera perfetta il lungolinea!20-23 Arriva il punto da parte di Piani! Muro scomposto di.19-23 Grande attacco da parte di Piani.