Cosenza-Mantova | le probabili formazioni

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I calabresi si giocano gran parte della salvezza contro i lombardi che stanno leggermente meglio.si giocherà domenica 12 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Marulla.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI calabresi sono ultimi in classifica con 17 punti e distano sei lunghezze dalla salvezza. Nonostante ciò, la zona play-out è vicina, ma serve un deciso cambio di marcia visto che la squadra di Alvini ha collezionato soltanto un punto nelle ultime cinque gare.I lombardi sono fuori dalla zona pericolante, ma non possono comunque stare tranquilli. La squadra di Possanzini ha ottenuto due pareggi, una vittoria e due sconfitte nelle ultime cinque, e un successo in Calabria potrebbe rappresentare un bel passo in avanti verso la salvezza.