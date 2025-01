Ilfoglio.it - L'Italia (bipartisan) al fianco della democrazia in Venezuela

"Le notizie che arrivano dalrappresentano un altro inaccettabile attorepressione del regime di Maduro, di cui non riconosciamo la proclamata vittoria elettorale", dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista dell'insediamento previsto per oggi di Nicolàs Maduro. "Intendiamo continuare a lavorare per una transizione democratica e pacifica. Le legittime aspirazioni di libertà edel popolono – prosegue la premier – devono finalmente trovare realizzazione". Oggi a Caracas c’è la cerimonia di insediamento che segna l’inizio del terzo mandato di sei anni del presidente Maduro, al potere dal 2013. Maduro si è autoproclamato vincitore delle elezioni di fine luglio 2024 contro Edmundo González Urrutia, nonostante documentati brogli e pur non avendo prodotto le ricevute del voto elettronico che gli avevano chiesto anche governi amici come quelli di Messico, Colombia e Brasile.