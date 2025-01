Lanazione.it - "La ripresa non c’è, va rivisto tutto il sistema"

Leggi su Lanazione.it

"Adesso serve ripensare ilper tornare a essere competitivi". Claudia Sequi è la presidente nazionale di Assopellettieri dal luglio 2023. L’imprenditrice, con storica azienda di famiglia a Pontassieve, è stata la prima donna al vertice dell’associazione nata in seno a Confindustria per occuparsi della filiera della moda e degli accessori in pelle. I dati evidenziano una crisi profonda. E il futuro nell’immediato non sarà roseo. Che considerazioni se ne traggono? "Nei primi nove mesi del 2024 abbiamo registrato su base nazionale una perdita di fatturato di oltre 1 miliardo di euro rispetto al pari periodo del precedente anno (-8,4%) con un calo dell’export del 9.7%. Molto grave la chiusura di oltre 100 aziende con la perdita di circa 1.300 posti di lavoro e un incremento del ricorso alla CIG di oltre il 130%.