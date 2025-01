Quifinanza.it - Incontro Meloni – Zelensky, l’ucraino: “La premier con Trump ci aiuterà? Mi fido di lei”

Il presidente ucraino Volodymyrin questi giorni è in Italia per incontrare i vertici nazionali e coordinare insieme le prossime tappe del non facile iter per la risoluzione della guerra nel suo Paese. Ieri, 9 gennaio, il numero uno di Kiev ha incontrato la Presidente del Consiglio Giorgiache gli ha confermato sostegno a 360° per raggiungere una pace giusta con la Russia, mentre oggi è stato il turno del meeting con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha confermato e rafforzato le parole spese dall’Italia nella giornata di ieri. Mancano ancora i dettagli del supporto italiano al processo di pace, anche seha già dichiarato di fidarsi ciecamente dell’Italia, della sua leadership e del rapporto consolidato con gli Stati Uniti di Donald: “l’Ucraina con”Queste le parole del presidente ucraiano Volodymyrraccolte da Il Messaggero nella hall dell’albergo romano in cui alloggia: “l’Ucraina con? Midi lei”.