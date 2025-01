Ilveggente.it - FA Cup, pronostici terzo turno: partite sabato start ore 18:45

FA Cup, il Manchester City di Pep Guardiola va a caccia di conferme contro il Salford, formazione che milita in League Two. Pep Guardiola ha detto che c’è ancora tanto lavoro da fare per tornare ai soliti standard ma il Manchester City qualche segnale di risveglio l’ha dato eccome.scorso i Cityzens hanno fatto registrare la seconda vittoria consecutiva in campionato, prendendo a pallate il malcapitato West Ham (5-1) e sfoderando una prestazione degna della squadra campione d’Inghilterra.FA Cup,ore 18:45 (Ansa) – Ilveggente.itProbabilmente non basterà per rientrare in corsa per il titolo, che sembra aver ormai preso la via di Liverpool, ma era importante ricominciare a vincere per scacciare la crisi più nera da quando sulla panchina del club siede il tecnico catalano.