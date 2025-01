Lapresse.it - Egitto: autorità, bimbo italiano morto in vacanza per complicanze tumore cervello

Milano, 10 gen. (LaPresse) – Secondo la Direzione Sanità nel Governatorato del Mar Rosso, Mattia Cossettini, il bambino di 9 anni deceduto mentre si trovava ina Marsa Alam in, èper “di unal, di cui soffriva prima di arrivare in, combinato a un’infezione da polmonite batterica, che ha portato a un arresto cardiaco”. È quanto si legge in una nota pubblicata dalla Direzione sanità egiziana in un post su Facebook. “Mattia Cossettini, cittadino, è arrivato all’ospedale chirurgico di Marsa Alam nel governatorato del Mar Rosso alle due e mezza del mattino di lunedì 6 gennaio completamente privo di sensi e clinicamente”, continua la nota, “prima di arrivare in ospedale vomitava frequentemente e soffriva di forti mal di testa, poi le convulsioni sono iniziate un giorno prima del ricovero”.