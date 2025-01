Quifinanza.it - USA, rendimenti dei Treasury potrebbero salire al 6%: perchè e quando

Leggi su Quifinanza.it

Tra le elezioni statunitensi e l’insediamento presidenziale, i mercati si trovano ora in una sorta di “quiete prima della tempesta”. Gli investitori stanno analizzando le implicazioni per ideistatunitensi.“Continuiamo ad aspettarcipiù elevati deia medio e lungo termine, con un irripidimento della curva visto che i tagli dei tassi della Federal Reserve ancorano ia breve termine. Tanto che potremmo raggiungere un rendimento dela 10 anni del 5% già nel primo trimestre del 2025?. Lo sottolinea Arif Husain, Head of Fixed Income e Chief Investment Officer, Fixed Income, T. Rowe Price spiegando che con la nuova amministrazione statunitense ci saranno nuove informazioni rilevanti da tenere in considerazione e, di sicuro, c’è una certa incertezza e differenti scenari.