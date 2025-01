Ilgiorno.it - Porlezza, ripescata una trivella finita nel lago. Si era inabissata quattro mesi fa

(Como), 9 gennaio 2025 - È statanella notte unache si eranel Ceresio quasifa, il 14 settembre scorso, in prossimità del ponte di Melide, in Canton Ticino. Il macchinario si trovava su una zattera ed era finito nela causa delle forti raffiche di vento. Una parte degli idrocarburi contenuti nel macchinario aveva iniziato a fuoriuscire generando un principio di inquinamento delle acque. Nell'immediato, agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Melide e i pompieri di Lugano avevano posizionato degli appositi sbarramenti galleggianti per permettere il contenimento e la neutralizzazione dell'inquinante. Le operazioni della scorsa notte, rese particolarmente complesse dal peso del macchinario e dalla particolarità del luogo del recupero, hanno richiesto diverse ore e una lunga pianificazione.