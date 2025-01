Leggioggi.it - Congedo parentale 80%, indennità maggiorata per 3 mesi nel 2025: come funziona

Torna potenziato ilnel. Iretribuiti all’80% quest’anno sono tre, con alcune novità approvate in Legge di bilancio.Il Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151 riconosce ai dipendenti con figli di età fino a 12 anni la possibilità di assentarsi dal lavoro inbeneficiando altresì di un’economica a carico dell’INPS di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro.La copertura economica assicurata dall’Istituto è determinata in misura pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera del lavoratore beneficiario.Nell’ottica di prevedere misure che favoriscano la natalità e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, il legislatore ha introdotto (da ultimo con la Manovra 2024) un’INPS, calcolata in misura pari al 60-80% della retribuzione del beneficiario, limitatamente a due mensilità di, in alternativa tra i genitori, fino al sesto anno di vita del bambino.