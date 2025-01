Anteprima24.it - Confronto in Cdm, impugnata la legge campana sul terzo mandato

Tempo di lettura: < 1 minutoHa preso il via il Consiglio dei ministri in cui il governo delibererà l’impugnazione dellaregionale della Campania sul, come ha anticipato in mattinata la premier Giorgia Meloni. Nella stessa sede, inoltre, sarà formalizzata la nomina del prefetto Vittorio Rizzi come direttore del Dis, al posto della dimissionaria Elisabetta Belloni, e verrà avviata la procedura di nomina ex capo della Protezione civile, come nuovo Commissario straordinario alla ricostruzione dopo l’alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche.All’ordine del giorni ci sono anche due disegni di: uno per la ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Italia e Santa Sede, la Repubblica italiana e la Santa Sede, sull’assistenza spirituale alle Forze armate; e un secondo per la ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Città del Capo del 2012 sull’attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca.