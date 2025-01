Dilei.it - Cecilia Sala, la foto più bella della sua vita: l’abbraccio con Daniele

è libera;è rientrata in Italia e, al netto di polemiche, dietrologie, ammiratori e detrattori, c’è una ragazza di 29 anni che ha vissuto l’incubo di una delle prigioni più disumane del mondo, respirato paura e incertezza e riassaporato la libertà e la gioia di poter riabbracciare la sua famiglia.Fonte: IPAal suo rientro in ItaliaPer questo il suo primo post dopo la liberazione, al suo arrivo in Italia, assume un significato ancora più importante. Lì non c’è solola giornalista inviata nei paesi di guerra, la professionista che ha anteposto più volte il suo lavoro allaprivata. C’è una ragazza che ha pensato di non tornare più a casa, e che invece può riabbracciare l’amoresua. E c’è una giovane donna che, molto più di influencer o tik toker, dovrebbe essere di esempio per le nostre figlie e le nuove generazioni.