Lanazione.it - Arena, capienza 10.442. “È solo il primo tempo. Il metodo di lavoro? Procedere per priorità”

Pisa, 9 gennaio 2025 – “Da ieri sera, con l’annuncio dell’inizio della prevendita dei biglietti contro la Carrarese da parte del Pisa, ladell’cresce fino a 10.442 spettatori. Una quota che mancava da molti anni e che grazie al nostrosiamo riusciti a raggiungere. Ricordoche 6 anni fa ho ereditato una situazione in cui lamassima era di 8700 posti che è anche la quota sulla quale si basa la convenzione con il club ormai in scadenza”. L’annuncio arriva direttamente dal vicesindaco con delega ai lavori pubblici Raffaele Latrofa, dopo la riunione di ieri della commissione prefettizia che ha dato il via all’aumento dopo avere verificato l’ultimazione dei lavori in gradinata. Obiettivo raggiunto. “In realtà ècon un ulteriore step di un percorso che non si esaurisce.