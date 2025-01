Ilgiorno.it - Marco Magagni ucciso dalla compagna, parla l’amico: “Lei lo aveva già accoltellato una volta”

Monza – Lei lo“già aggredito, ferito a una mano”. A sostenere che, l’uomoil 7 gennaio a Bovisio Masciagofidanzata Stella Boggio, fosse già stato vittima di violenze è stato un amico della vittima durante la trasmissione La vita in diretta, su Rai 1. Gli inquirenti hanno già accertato che la vita di coppia, lui 38 anni e lei 33, era piuttosto burrascosa: lei sostiene di essersi difesa dalle continue violenze del compagno, ma la tesi della legittima difesa è tutta da verificare e attualmente la trentatreenne è indagata per omicidio volontario aggravato. “Logiàil 27 dicembre”, ha raccontato il giovane amico. “Lui si è fidato ancora di lei, non ha denunciato, e alla fine ce l'ha fatta a ucciderlo. Lei era gelosa a livelli assurdi, una gelosia compulsiva.